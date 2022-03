A princesa Eugenie já foi mãe do primeiro filho. O anúncio foi feito por parte do Palácio de Buckingham nas redes sociais.

A mulher de Jack Brooksbank deu à luz um menino que nasceu com 3,670 quilos. Segundo a publicação feita pela Casa Real inglesa no perfil de Instagram, o bebé nasceu no Hospital de Portland, em Londres, Inglaterra, e o pai esteve presente.

“Este é o primeiro filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, o primeiro neto do duque e da duquesa de York e o nono bisneto da Rainha Isabel ll de Inglaterra. A princesa e o filho estão bem”, pode ler-se ainda na nota divulgada.

Recorde-se que Eugenie e Jack Brooksbank oficializaram a sua relação amorosa em outubro 2018.