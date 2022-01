Princesa Eugenie vai ser mãe pela primeira vez

Depois do casamento há dois anos, a princesa Eugenie de Inglaterra prepara-se para ser mãe pela primeira vez, tal como revelou em comunicado o Palácio de Buckingham.

Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, estão a viver dias de grande felicidade após terem descoberto que vão ser pais pela primeira vez. O filho do casal deve nascer no início do próximo ano.

“Sua Alteza Real, a princesa Eugenie e o Sr. Jack Brooksbank estão muito felizes de anunciar que esperam o primeiro filho no princípio de 2021”, começou por afirmar o Palácio em comunicado.

A família real britânica ficou delirante com esta boa-nova: “O duque de York (André) e Sarah (Ferguson), a duquesa de York, e o Sr. e a Sra. George Brooksbank, a rainha e o duque de Edimburgo estão muito felizes com a notícia”.

Lembre-se que o casal “deu o nó” em outubro de 2018, na Capela de St George, em Windsor.

