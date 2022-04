Princesa Leonor de Espanha estreia-se no primeiro ato oficial

A princesa Leonor de Espanha prepara-se para se estrear na celebração dos 30 anos do Instituto Cervantes. Este é o primeiro ato que a filha do rei Felipe VI e de Letizia vai conduzir sozinha.

A princesa das Astúrias e herdeira ao trono espanhol prepara-se para fazer historia ao conduzir, pela primeira vez, um ato oficial sozinha. A notícia foi partilhada pela Casa Real espanhola através de um comunicado enviado à Imprensa.

“Sua Alteza Real a Princesa das Astúrias, indicada por Sua Majestade o Rei, presidirá no Instituto Cervantes no dia 24 de março o ato de comemoração do 30.º aniversário da criação do instituto”, pode ler-se.

“Na sua primeira atividade a solo e como ato simbólico, a Princesa das Astúrias depositará na Caja de las Letras a cópia da Constituição que leu em 31 de outubro de 2018 e a cópia de Dom Quixote cuja leitura compartilhou em 23 de abril de 2020 com a Infanta Sofia”, conclui a nota.