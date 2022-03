Princesa Leonor segue os estudos num colégio internacional

A princesa Leonor vai realizar o ensino secundário num dos colégios da United World College of the Atlantic (UWC), tal como anunciou a Casa Real espanhola em comunicado.

A filha do rei Felipe VI e da rainha Letícia de Espanha vai viver num colégio no País de Gales, onde frequentará o Diploma Programme do International Baccalaureate (IBDP). Trata-se de um programa global pré-universitário para estudantes com idades entre os 16 e os 19 anos.

A princesa das Astúrias fez parte do processo de candidatura da UWC Espanha, de forma anónima, em que foi sujeita a diversas provas. A sua entrada na escola está agendada para o final de agosto.

Durante os dois anos letivos (2021 – 2023), a filha do rei de Espanha vai ter disciplinas transversais a áreas como a Ciência e as Letras. O programa explora o conhecimento, investigação, criatividade, desporto e atividades em que ajudem a comunidade.

Os reis de Espanha vão pagar cerca de 76500 euros por ano para que Leonor esteja no colégio com os restantes colegas. Antes da princesa das Astúrias, Isabel da Bélgica também já frequentou um dos colégios da UWC.