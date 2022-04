Princesa Leonor em isolamento após colega de turma estar infetada com Covid-19

A princesa Leonor de Espanha está de quarentena depois de uma colega de turma ter testado positivo à Covid-19. A partir de agora, vai ter aulas online em casa.

A filha do rei Felipe e Letízia e a restante turma do colégio Santa María de los Rosales, em Madrid, Espanha, foram enviados para casa, após um dos alunos estar infetado com o novo coronavírus.

De acordo com a informação divulgada pelo jornal espanhol “ABC”, a escola recomendou aos encarregados de educação dos alunos que colocassem os seus filhos 14 dias em isolamento e efetuassem testes de deteção à Covid-19.

Posto, isto a casa real espanhola já confirmou publicamente, através das redes sociais, que a princesa das Astúrias está de quarentena. Segundo as medidas divulgadas pelas autoridades de saúde, Leonor vai ter aulas online.

Recorde-se que esta situação deu-se dias depois de a princesa ter regressado às aulas.