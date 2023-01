Príncipe André abandona Palácio de Buckingham

O Príncipe André vai abandonar o Palácio de Buckingham, em Londres, por ordem do irmão, Carlos III.

Fora do palácio. Segundo a imprensa inglesa, o rei Carlos III ordenou ao irmão Príncipe André que abandone o Palácio de Buckingham, em Londres.

Recorde-se que o príncipe gerou muita polémica nos últimos anos, por estar associado ao escândalo protagonizado por Jeffrey Epstein e foi acusado por uma mulher de a agredir sexualmente.

André, duque de York, já tinha ficado sem o escritório privado no palácio no final do ano passado.