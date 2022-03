Príncipe Carlos reage a polémica sobre comentário acerca do tom de pele de Archie

O príncipe Carlos já reagiu sobre o alegado comentário que afirmam ter feito sobre o tom de pele do neto Archie.

Harry e Meghan Markle foram entrevistados por Oprah, em março, e fizeram algumas declarações, nomeadamente que um membro da família real britânica tinha questionado qual seria o tom de pele do seu filho, Archie, quando este nascesse. No entanto, o casal optou por não revelar nomes.

O livro “Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, de Christopher Anderson garante ter a resposta à questão. De acordo com a obra e o site TMZ, o autor de tal comentário terá sido o herdeiro ao trono, o príncipe Carlos, aquando do noivado dos duques de Sussex.

“Como irão ser os filhos deles?” terá dito. Em resposta, Camila, duquesa da Cornualha terá afirmado: “Bem, acredito que vão ser lindos. Tenho a certeza”. Ao que o príncipe alegadamente retorquiu: “Quero dizer, como achas que vai ser a tez deles?”.

No entanto, a Clarence House já se pronunciou sobre o assunto e desmentiu as alegações. Um porta-voz do príncipe de Gales garantiu que a obra não passa de “ficção e não merece mais comentários”.