Longe da família, príncipe Harry pede ajuda à rainha para tomar decisões

O príncipe Harry de Inglaterra pode ter mudado de residência para Los Angeles, nos Estado Unidos. Porém, continua a pedir ajuda à rainha Isabel ll de Inglaterra para tomar decisões.

O marido de Meghan Markle está longe do Reino Unido, mas mantém uma relação próxima com o seu pai, o príncipe Carlos, e a rainha Isabel II, tal como adiantou a especialista em realeza Katie Nicholl.

“O Harry mantém-se em contacto com o pai, o príncipe Carlos, e também regularmente com a rainha. Ela fica sempre feliz ao ver o Archie (o bisneto) nas videochamadas e para ela é muito importante ter esta ligação com o Harry”, contou, referindo de seguida que Harry olha para a avó como uma mentora.

“O Harry sempre viu a avó como sua mentora. Mesmo estando em Los Angeles, isso não mudou”, acrescentou.