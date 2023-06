Príncipe Harry e Meghan Markle afastados do aniversário de Carlos III

Harry e Meghan não foram convidados para o “Tropping the Colour”, parada que assinala o aniversário do rei, que se realizará este sábado, 17 de junho.

O “Tropping the Colour”, parada que assinala o aniversário do rei Carlos III, realiza-se este sábado, 17 de junho, contudo há alguns familiares que ficaram de fora.

Harry e Meghan Markle não receberam nenhum convite oficial para as celebrações. O motivo poderá estar relacionado com a batalha judicial que o duque de Sussex trava contra o Mirror Group Newspapers, grupo detentor de jornais como “Sunday Mirror”, “Daily Mirror” e “Daily Express”, por terem alegadamente “hackeado” o seu telemóvel.

Contudo, Richard Eden, colunista do “Daily Mail”, revela que pode não só estar relacionado com essa questão, mas sim com o facto de estarem afastados: “Creio que seja um reflexo de como as relações estão neste momento”.

Recorde-se que na cerimónia de coroação do pai, que aconteceu no dia 6 de maio na Abadia de Westminster, Harry marcou presença, enquanto Meghan Markle permaneceu nos Estados Unidos, uma vez que o filho, Archie, completava quatro anos. O duque de Sussex regressou para junto da família menos de uma hora após o fim da cerimónia.