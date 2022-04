Príncipe Harry e Meghan Markle vão ter um podcast no Spotify

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, vão ter um podcast no Spotify. A interatividade com os fãs é o mais recente desafio profissional do casal nos Estados Unidos.

Depois de Meghan Markle ter investido numa empresa de café instantâneo, a ex-atriz e o marido, o príncipe Harry, vão ter um podcast no Spotify.

Conta o “site” “Hollywood Reporter” que através da sua empresa, Archwell Audio, Harry e Meghan vão fazer vários podcasts, já a partir deste mês, “para entreter o público”.

“O que adoramos no podcast é que nos lembra a todos que devemos ter um momento para nós e realmente ouvir, ligar-nos sem distrações”, disse o casal, em comunicado.

“Com os desafios de 2020 nunca houve um altura tão ideal para o fazer porque, quando nos ouvimos, somos lembrados como tão conectados estamos”, concluíram Harry e Meghan.

O acordo com a plataforma musical Spotify já tinha sido adiantada pela imprensa norte-americana no verão, quando o casal acordou com a Netflix a realização de documentários e programas infantis.

Harry e Meghan seguem, assim, os passos do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e da mulher, Michelle, que têm acordos com a Netflix e o Spotify que já os levou a produzir os documentários “American Factory” e “Crip Camp” e o “The Michelle Obama Podcast”.