Príncipe Harry está de luto pela morte da madrinha

O duque de Sussex está de luto pela morte de uma das seis madrinhas de batismo, Lady Celia Vestey, que morreu aos 71 anos, esta semana.

A “madrinha da realeza britânica” morreu “de repente, mas pacificamente”, de acordo com o anunciado no jornal “Daily Telegraph”.

“Celia Elizabeth SRN BA. Morreu de repente, mas em paz, no sábado, 28 de novembro, aos 71 anos. Adorada esposa de Sam. Muito amada mãe de William, Arthur e Mary e amada avó de Ella, Frankie, Sam e Cosima. Funeral particular da família. Cerimónia comemorativa mais tarde. Flores da família, por favor, mas doações recebidas com gratidão em memória de Celia para o Ebony Horse Club”, pode ler-se no obituário.

Apesar de se encontrar nos Estados Unidos da America, o príncipe Harry já fez chegar as condolências às filhas de Lady Celia, segundo a revista “Hello!”.

Recorde-se que Lady Celia era próxima da rainha Isabel II, e era também madrinha de Harry, que teve seis padrinhos, escolhidos por Carlos e pela princesa Diana.

O príncipe André, a filha da princesa Margarida, Lady Sarah Chatto, a ex-colega de apartamento de Diana, Carolyn Bartholomew, o artista britânico Bryan Organ, e o amigo íntimo de Carlos, Gerald Ward, são os restantes padrinhos e madrinhas do duque de Sussex.