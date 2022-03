Príncipe Harry participa pela primeira vez em espetáculo de comédia

O príncipe Harry prepara-se pela primeira vez para fazer parte de um espetáculo de comédia que será conduzido pelo humorista e apresentador Jon Stewart.

O marido da ex-atriz Meghan Markle aceitou o desafio e integra o elenco de participantes do espetáculo “Stand Up for Heroes”, produzido pela fundação Bob Woodruff para angariar fundos para os veteranos de guerra.

Ao longo da noite de 18 de novembro, além do príncipe, também vão participar neste evento virtual caras conhecidas como Bruce Springsteen, Sheryl Crow e Brad Paisley, entre outros.

“Devemos muito aos nossos valentes militares veteranos e às suas famílias, pelo serviço e sacrifício pelo nosso país”, disse a fundadora do Festival de Comédia de Nova Iorque, do qual faz parte este espetáculo, Caroline Hirsch, refrindo que é “gratificante” ajudar desta forma todos os anos.

Lembre-se que Harry, Meghan e o filho, Archie, vivem em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de se terem afastado da família real, tornando-se independentes financeiramente.