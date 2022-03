Príncipe Harry regressa ao Canadá

O príncipe Harry viajou desde o Reino Unido até ao Canadá, esta segunda-feira, onde estão Meghan Markle e o filho, Archie.

Segundo o jornal The Telegraph, o duque de Sussex embarcou para Vancouver após terminar os últimos compromissos enquanto membro da família real britânica.

Apesar de planear passar mais tempo no Canadá, o neto da rainha Isabel II assegurou, num discurso, que o Reino Unido é o seu lar e um lugar que ama e “isto nunca vai mudar”.

Recorde-se que Meghan Markle tinha voltado a Londres, no dia 7 de janeiro, depois de umas férias de Natal no país norte-americano, mas regressou, no dia 10, para junto do filho. No entanto, o príncipe Harry pernaceu no Reino Unido para lidar com as consequências da decisão de ambos de abandonar os títulos e as funções reais para obter a independência financeira.