Príncipe Harry faz revelação inédita em televisão

O príncipe Harry de Inglaterra fez uma revelação inédita, durante a sua aparição em direto na televisão norte-americana, numa emissão para incentivar o público a votar nas eleições presidenciais.

Depois de se ter mudado para os Estados Unidos, onde se encontra a viver em Los Angeles, o marido de Meghan Markle apareceu pela primeira vez na televisão.

Durante as declarações, Harry apelou ao voto nas presidenciais e à importância do dever cívico. “Quando votamos, os nossos valores são colocados em ação e as nossas vozes são ouvidas. A tua voz é um lembrete de que és importante, porque és importante e mereces ser ouvido”, afirmou.

O príncipe foi mais longe e revelou que nunca votou na vida. De acordo com a Imprensa britânica, é contra o protocolo real manifestar intenções políticas.

“Nestas eleições não vou poder votar aqui nos Estados Unidos. Mas o que muitos de vocês não sabem é que nunca pude votar no Reino Unido em toda a minha vida”, rematou o companheiro da ex-atriz.

Recentemente, a família real britânica assinalou o 36.º aniversário do príncipe Harry nas redes sociais com uma dedicatória. “Desejo ao Duque de Sussex um feliz aniversário”, lê-se na publicação.

