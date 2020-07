Príncipe Harry afasta-se da vida pública devido à saúde de Meghan

Príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, afastaram-se da vida pública, tornando-se “financeiramente independentes”, por causa da saúde da ex-atriz.

Os duques de Sussex anunciaram que se iam tornar membros seniores da família real britânica, afastando-se dos compromissos. No entanto, o casal vai continuar a apoiar a rainha Isabel ll.

Agora, o jornal “The Sun” avançou, segundo uma fonte, que Harry terá tomado esta decisão com medo que Meghan tivesse um colapso nervoso, antecipando assim a mudança do casal para fora do Reino Unido.

“O anúncio ocorreu antes do previsto porque o Harry sabia que precisava tomar uma atitude. A Meghan não se adaptou ao Reino Unido e ele quer que ela esteja feliz”, revelou a fonte.

O neto da rainha e a companheira estão a ser criticados por diversos internautas por terem divulgado esta informação perto do dia de aniversário de Kate Middleton, com o intuito de desviar as atenções.

