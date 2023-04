Príncipe Harry vai marcar presença na coroação de Carlos III, mas sem Meghan Markle

O Príncipe Harry irá marcar presença na cerimónia de coroação de Carlos III, enquanto Meghan Markle permanecerá nos Estados Unidos.

O Palácio de Buckingham anunciou em comunicado que o príncipe Harry irá marcar presença na cerimónia de coroação do pai, Carlos III. Em contrapartida, a mulher, Meghan Markle, e os filhos, Archie e Lilibet, vão permanecer nos Estados Unidos.

“O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o Duque de Sussex irá assistir ao Serviço de Coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex permanecerá na Califórnia com o Príncipe Archie e a Princesa Lilibet”, pode ler-se no comunicado, citado pela imprensa britânica.

A coroação coincide com o dia de aniversário de príncipe Archie, que completa quatro anos.

O casal Sussex recebeu o convite real após ter sido informado que teria de desocupar a residência oficial que mantinham no Reino Unido, Frogmore Cottage, localizada nos jardins do Castelo de Windsor. Embora Harry e Meghan estejam a viver com os filhos, Archie e Lilibet, na Califórnia, estavam autorizados a utilizar o imóvel como residência oficial durante o reinado de Isabel II, cenário que se alterou com a chegada de Carlos III.

Ainda que o assunto não tenha sido comentado pelo Palácio de Buckingham, por se tratar de uma questão familiar, a informação foi confirmada pelo porta-voz da fundação Archewell.

A cerimónia de coroação do rei Carlos III e da rainha consorte Camilla vai se realizar a 6 de maio e terá lugar na abadia de Westminster, em Londres. A população britânica vai ter direito a um fim de semana prolongado onde, além de festejarem os novos reis, terão acesso a diversas atividades. O convite às mais altas individualidades foi, entretanto, tornado público.

Recorde-se que, durante o documentário da Netflix, o príncipe Harry acusou a família real de ter feito “jogo sujo” contra ele e a mulher.