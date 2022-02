Principe Harry veste-se de Pai Natal por causa solidária

O príncipe Harry vestiu-se de Pai Natal para deixar uma mensagem a todas as crianças que perderam os pais ao serviço das Forças Armadas Britânicas.

Neste ano em que passará o Natal no Canadá, o neto da rainha Isabel II surgiu vestido a rigor, num vídeo partilhado no Instagram da SkyNews, na sexta-feira, para deixar uma mensagem às crianças da Scotty’s Little Soldiers, uma associação dedicada a crianças cujos pais morreram enquanto cumpriam serviço militar.