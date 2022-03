Príncipe William cumpre promessa feita a Kate Middleton há três anos

“Ela está muito chateada por eu ter vindo para cá sem ela”, afirmou o príncipe William na época. O neto da rainha Isabel ll de Inglaterra prometeu ainda que regressariam juntos ao país.

A Jordânia é especial para a duquesa por esta ter residido lá entre 1984 e 1987. A mulher de William viveu no país do médio oriente com a família enquanto o seu pai, Michael Middleton, trabalhava como gerente da British Airways.