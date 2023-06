Príncipe William de Inglaterra completa 41 anos com os valores da mãe

O príncipe William, filho primogénito de Carlos III e de Diana de Gales, celebra 41 anos longe do irmão Harry e agora com menos polémica com a mulher, Kate Middleton. Mas o que sobressai nos últimos dias são os valores que partilha com a mãe.

O príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, celebra hoje 41 anos. Pai de três filhos – George, Charlotte e Louis -, frutos do casamento com Kate Middleton, o aristocrata vincou, nas últimas semanas, que partilha os mesmos valores solidários que a mãe, Diana de Gales, que perdeu a vida num acidente de viação em Paris, França, no dia 31 de agosto de 1997.

Apesar de ter partido em tenra idade, Diana deixou saudade no coração de milhares de pessoas, por ter sido uma figura bondosa e preocupada com o próximo. Apelidada de “princesa do povo”, tentou transmitir valores importantes aos filhos, William e Harry.

Durante a primeira entrevista como príncipe de Gales, após a morte da avó, rainha Isabel II, e da coroação do pai, Carlos III, William admitiu ao jornal britânico “The Times” que já se disfarçou para ajudar sem-abrigo: “Não costumo dar dinheiro. Costumo comprar-lhes bebida, comida, algo assim. Quando estou a andar ou a conduzir e vejo pessoas a fazer isso [dar dinheiro], não costumam olhar para eles. Quantas pessoas param e conversam com alguém que é sem-abrigo? Muito poucas”, referiu.

Em declarações ao mesmo jornal lembrou, ainda, que foi a mãe que o alertou para a importância de causas sociais, nomeadamente dos sem-abrigo, recordando mesmo uma visita que fez com a própria, em 1993, a um abrigo gerido pela organização de caridade “The Passage”: “A minha mãe introduziu-me na causa dos sem-abrigo desde muito jovem e estou muito contente por ela o ter feito”.

De resto, ele é o patrono real da Tusk Trust e da Centrepoint, entidades para as quais angaria milhares de libras em fundos e, apesar da relação distante com o irmão Harry – já lá vamos – os dois partilham uma fundação de caridade.

Finalmente, o futuro rei de Inglaterra e a mulher, Kate Middleton, têm alertado a comunidade britânica para questões relacionadas com a saúde mental, fazendo do assunto uma das suas causas prioritárias.

Da amizade aos confrontos com o irmão

O filho primogénito de Carlos III e Diana de Gales nasceu a 21 de junho de 1982, fruto da conturbada relação entre o monarca e a princesa. Dois anos mais tarde, em 1984, ganhou um irmão, Harry, familiar com quem manteve uma relação de grande proximidade até à entrada em cena de Meghan Markle, atual esposa do duque de Sussex.

Na infância, William e Harry espelhavam uma relação quase perfeita de irmãos. Apoiaram-se durante o divórcio dos pais, em 1996, e um ano mais tarde, ultrapassaram novamente uma prova de fogo, após a mãe ter perdido a vida, com apenas 36 anos, enquanto tentava escapar à perseguição dos “paparazzi” em Paris.

Após o casamento de Harry com Meghan Markle, em 2018, os irmãos começaram a afastar-se, mas apenas cortaram relações aquando da entrevista dos duques de Sussex à apresentadora Oprah Winfrey, onde acusavam a casa real de fazer “jogo sujo”.

Mais recentemente, na cerimónia de coroação de Carlos III, que decorreu na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de maio deste ano, Harry entrou no local acompanhado pelas primas, princesa Eugenie e princesa Beatrice, e William não trocou uma única palavra com o irmão, mantendo-se firmemente do lado do pai.

A alegada “amante”

Contudo, a presença de Harry na cerimónia de coroação estava longe de ser o maior dos problemas de William. O atual príncipe de Gales casou-se com Kate Middleton em 2011. William e Kate sempre demonstraram características que o povo aprecia, mas, nos últimos tempos, protagonizaram manchetes em todo o mundo que davam conta de uma crise no casamento por causa de uma alegada “amiga especial” do príncipe aniversariante.

Embora estivessem a atravessar um período difícil durante a cerimónia de coroação, devido às notícias que saiam constantemente, William e Kate parecem ter ultrapassado todos os rumores e estar a levar uma vida pacífica. No Dia do Pai, que se celebra no Reino Unido a 18 de junho, foi, inclusive, partilhada na conta oficial dos príncipes de Gales uma fotografia de William com os três filhos.