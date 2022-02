Príncipe William e Kate assinalam dois anos de Archie

O príncipe William e Kate assinalaram publicamente o segundo aniversário do filho de príncipe Harry de Inglaterra e Meghan nas redes sociais com uma dedicatória.

Archie completa, esta quinta-feira, 6 de maio, dois anos, uma data que foi celebrada pelos duques de Cambridge na conta oficial do casal no Instagram com uma fotografia em família em que o bebé surge no centro, ao colo da duquesa Sussex.

“Desejamos ao Archie um muito feliz segundo aniversário”, pode ler-se na publicação, captada durante o batizado do bebé.

Também a família real britânica celebrou os dois anos de Archie com uma publicação nas redes sociais. “A desejar os parabéns a Archie Mountbatten-Windsor pelo seu segundo aniversário”, pode ler-se nas redes sociais.

Archie é o primeiro filho em comum de Harry e Meghan. A ex-atriz está grávida pela segunda vez.

A residirem atualmente nos EUA, Harry viajou até à Inglaterra para o funeral do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel ll. Meghan permaneceu nos EUA por recomendação médica.