Príncipe William lembra Isabel II: “A minha avó dizia que a dor era o preço que pagamos pelo amor”

Palavras de dor. William, príncipe de Gales, deixou neste fim de semana as primeiras palavras públicas de apreço à avó, Isabel II.

“A minha mulher teve vinte anos da sua orientação e apoio. Os meus três filhos puderam passar férias com ela e criar memórias que durarão toda a vida. Ela esteve ao meu lado nos meus momentos mais felizes. E durante os dias mais tristes da minha vida”, recordou.

“A minha avó dizia que a dor era o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será uma prova do amor que sentimos pela nossa extraordinária Rainha”, acrescentou.

“Honrarei a sua memória apoiando o meu pai, o Rei, de todas as maneiras que puder”, declarou ainda William, que, neste sábado, conviveu com simpatizantes no exterior do castelo de Windsor.