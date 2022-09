Príncipes Charlotte e George também marcam presença no funeral de Isabel II

Os príncipes Charlotte e George, filhos de William e Kate Middleton, também marcaram presença no funeral da rainha Isabel II.

Diversos chefes de Estado e do Governo marcaram, esta segunda-feira, presença no funeral de Isabel II, mas, fotograficamente, um dos destaques foi para Charlotte e George, filhos de William e Kate Middleton e bisnetos da monarca.

Os dois menores, que já tinham participado no funeral do bisavô, o príncipe Filipe, fizeram parte da cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres, ao contrário do irmão mais novo, Louis, de apenas quatro anos.

George usou uma gravata negra, como o pai, o príncipe William, enquanto Charlotte surgiu publicamente com um vestido negro.