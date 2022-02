Rainha Isabel ll de Inglaterra apoia decisão de Harry e Meghan

Rainha Isabel ll de Inglaterra apoia a decisão do príncipe Harry e da sua mulher, Meghan, sem se afastarem dos compromissos reais para se tornarem numa família “financeiramente independente”.

A monarca esteve reunida com o filho Carlos e os netos William e Harry para falar sobre o afastamento dos duques de Sussex, em Sandringham. No final, a rainha compreendeu os motivos de Harry e Meghan e apoiou-os.

“Hoje tivemos uma conversa construtiva sobre o futuro do meu neto e da sua família. A minha família e eu apoiamos inteiramente o desejo do Harry e Meghan de construir uma nova vida como uma jovem família”, pode ler-se no início de um comunicado divulgado pela casa real.

Isabel ll confessou que gostaria que o casal continuasse a “full-time” a cumprir as suas funções reais. Contudo, a mulher do duque de Edimburgo respeita a intenção do casal de “viver uma vida mais independente”.

Por agora, Harry e Meghan vão ter direito a um período de adaptação, no qual vão vier entre o Canadá e o Reino Unido. De acordo com o comunicado, nos próximos dias, será anunciada uma decisão final.

