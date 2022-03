Rainha Isabel II completa 94 anos sem celebrações tradicionais

A rainha Isabel II completa esta terça-feira 94 anos mas, pela primeira vez em 68 anos de reinado, prescindiu da tradicional salva de armas devido à pandemia provocada pela Covid-19.

A monarca britânica recusou as celebrações e dispensou a habitual homenagem pública devido às indicações de isolamento e distanciamento social para prevenção do novo coronavírus. No entanto, irá assinalar a data em privado com videochamadas e telefonemas da família.

“Sua majestade sente que não seria apropriado, tendo em conta as atuais circunstâncias”, explicou uma fonte do palácio real ao Daily Mail.

Contudo, as mensagens de felicitações do Palácio de Buckingham chegaram através do Twitter, onde foi publicado um vídeo privado da rainha Isabel II em criança, a brincar com a irmã mais nova, a princesa Margarida, que morreu em 2002, como forma de agradecimento por todas as mensagens de feliz aniversário.

https://twitter.com/RoyalFamily/status/1252530311428214784

No Reino Unido, o novo coronavírus já matou pelo menos 16509 pessoas, tendo sido confirmados quase 125 mil casos.