Rainha Isabel II convoca reunião com príncipe Harry, William e Carlos

Depois de o príncipe Harry e Meghan Markle anunciarem o afastamento das funções reais, a rainha Isabel II convocou a família real para uma reunião.

A monarca britânica vai reunir-se com o príncipe Carlos, e os dois filhos, Harry e William, esta segunda-feira, em Sandringham, Norfolk, na sequência do anúncio feito pelos duques de Sussex, na quarta-feira, de que pretendem afastar-se da família real britânica com a renuncia dos cargos de “membros sénior” e tornarem-se “financeiramente independentes”.

De acordo com declarações de uma fonte próxima do palácio à People, a convocatória tem o objetivo de “esclarecer tudo” e encontrar uma solução para a decisão do casal real.

Meghan Markle, que se encontra em Vancouver Island, no Canadá, com o filho, Archie, de oito meses, deverá participar na convocatória por telefone.

