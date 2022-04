Rainha Isabel II terá dito a Harry que será “sempre bem-vindo”

A rainha Isabel ll de Inglaterra terá dito ao seu neto Harry que é “muito amado” e será “sempre bem-vindo” em Londres.

Avó e neto reuniram-se, este domingo, durante quatro horas para uma última conversa a sós antes de Harry e a sua mulher, Meghan, abandonarem oficialmente as funções como membros da realeza britânica.

Segundo uma fonte citada pelo jornal britânico “The Sun”, o reencontro deu-se num “ambiente muito descontraído”, em que a rainha Isabel II destacou que Harry “será sempre bem-vindo”.

No entanto, sobre a mudança para o Canadá, a monarca mostrou-se “descontente”, sobretudo porque vê poucas vezes o bisneto Archie.

“Ela está muito chateada com a ‘fuga’ de Harry e Meghan. Adora o neto e adora o bisneto, assim como o príncipe Carlos, William e o resto da família. Contudo, aceita a decisão de viverem na América do Norte”, revelou a fonte.

No início do ano, Harry e Meghan anunciaram na conta de Instagram o afastamento da família real britânica com a renuncia dos cargos de “membros sénior” e a vontade de se tornarem “financeiramente independentes” da rainha.

