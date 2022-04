Rainha Isabel II lamenta primeiro Natal sem o príncipe Filipe

No habitual discurso de Natal, a rainha Isabel II de Inglaterra lembrou o marido. Este foi a primeira Consoada sem o príncipe Filipe. A rainha de Inglaterra Isabel II voltou ao contacto com o público para a habitual mensagem de Natal. Afastada das luzes mediáticas nos últimos meses devido à covid-19, a monarca britânica lembrou a morte do príncipe Filipe. “E para mim e para a minha família, mesmo a faltar uma gargalhada familiar, vai haver alegria neste Natal, pois teremos oportunidade de o recordar”, referiu Isabel II num discurso reproduzido nas redes sociais. Recorde-se que, recentemente, após ter cancelado a viagem à Irlanda do Norte, devido ao aconselhamento dos médicos para não viajar, a monarca britânica passou a noite numa unidade de saúde para fazer “exames preliminares”. “Seguindo o conselho médico para descansar durante alguns dias, a rainha foi ao hospital na quarta-feira à tarde para algumas exames preliminares”, informou um representante do Palácio de Buckingham.