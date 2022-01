Rainha Isabel II procura gestor de redes sociais no LinkedIn

A rainha Isabel II de Inglaterra está à procura de um gestor de redes sociais com o objetivo de garantir a comunicação da família real.

A monarca britânica colocou, esta quinta-feira, um anúncio na plataforma de emprego LinkedIn e já há mais de 200 candidatos. As inscrições para entrevistas estão abertas até dia 24.

Segundo o Palácio de Buckingham, o gestor de redes socais selecionado terá como principais funções o desenvolvimento de conteúdo nas plataformas digitais “e encontrar novas maneiras de manter a presença da rainha no olhar do público e no palco do mundo”.

“Quer esteja a cobrir uma visita de Estado, uma cerimónia de entrega de prémios ou qualquer outro assunto da realeza, deverá ser o seu principal objetivo garantir que os nosso canais digitais estão constantemente a gerar interesse e a atingir uma audiência muito vasta”, esclarece o anúncio.

O salário será estabelecido consoante a experiência do candidato selecionado, no entanto vai oscilar entre os 53 e 59 mil euros anuais por 37 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

