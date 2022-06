Rainha Isabel II surge na varanda do Palácio de Buckingham acompanhada pelo primo

As comemorações do Jubileu de Platina, que assinalam os 70 anos de reinado da Rainha Isabel II, começaram esta quinta-feira, 2 de junho, e a monarca já foi avistada na varanda do Palácio de Buckingham.

A monarca, de 96 anos, fez-se acompanhar pelo primo, o duque de Kent, de 86 anos, numa primeira aparição perante milhares de pessoas que aguardavam freneticamente a chegada da soberana.

Após uma primeira aparição, Isabel II ausentou-se e reapareceu uma segunda vez na varanda do Palácio de Buckingham acompanhada pela restante família real.

Ao lado da rainha estiveram o príncipe Carlos e Camilla Parker-Bowles, o príncipe William, Kate Middleton e os filhos, Charlotte, George de Cambridge e Louis.

Apesar de Meghan Markle e o príncipe Harry terem viajado até ao Reino Unido para as comemorações do Jubileu de Platina não foram autorizados a posar junto da rainha na varanda.

Durante a aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham decorreu ainda um espetáculo aéreo protagonizado pela Royal Air Force.

A celebração decorre até domingo, 5 de junho, e conta ainda com muitas surpresas e espetáculos.