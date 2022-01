Rainha Isabel ll compra presente de aniversário para filho de Harry e Meghan

A rainha Isabel ll de Inglaterra já comprou o presente de aniversário do filho de Harry e Meghan, Archie, que completa um ano a 6 de maio.

A relação da monarca com os duques de Sussex não tem sido a melhor desde que o casal decidiu abdicar das funções reais para se tornar “independente financeiramente”, tal como conta a Imprensa.

No entanto, no que diz respeito à relação com o bisneto Archie, a rainha aproveita sempre que pode para mimar o filho de Harry e Meghan. A dois meses do aniversário do bebé, Isabel ll já comprou a sua prenda.

De acordo com a informação divulgada pelo “US Weekly”, a rainha terá comprado um cavalo de brincar para Archie.

O príncipe Harry e a mulher, Meghan, deixam de utilizar os títulos no final deste mês. O último compromisso do casal como membro seniores da família aconteceu em Londres, Inglaterra, na entrega dos prémios Endeavour.

