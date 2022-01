Rainha Isabel ll presencia primeiro ato fora de Windsor este ano

A rainha Isabel ll de Inglaterra presenciou o primeiro ato oficial do ano depois de ter ficado restringida ao Castelo de Windsor, devido à pandemia da covid-19.

Após ter optado por não participar, de forma presencial, em qualquer cerimónia para evitar qualquer contágio do novo Coronavírus, a monarca participou no seu primeiro ato oficial do ano ao surgir no evento do centenário da Royal Australian Air Force (RAAF).

Durante a homenagem aos que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial, a rainha teceu vários elogios à RAAF.

“Ao longo do meu reinado, a Royal Australian Air Force demonstrou uma imensa dedicação ao dever e defendeu a nossa liberdade em muitos conflitos em todo o mundo”, disse Isabel ll.

Em março do ano passado, depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter anunciado o Coronavírus como uma pandemia e de este ter chegado ao território britânico, a Casa Real britânica avisou, em comunicado, que a rainha iria ficar em isolamento.