Rainha Isabel ll confessa que já utilizou… aparelho

A rainha Isabel ll de Inglaterra confessou, durante uma visita oficial, que já utilizou aparelho dentário para corrigir alguns problemas.

A mãe do príncipe Carlos abriu o livro e falou sobre o seu passado, nomeadamente sobre os problemas de saúde, surpreendendo os presentes nos centros Royal National ENT e Eastman.

De acordo com a revista “People”, a monarca, que leva 68 anos de reinado, partilhou a sua experiência com as crianças. “Usei aparelho. Felizmente foi há muito tempo. Acho que no final vale a pena”, disse.

Os últimos tempos para a família real britânica não têm sido fáceis, nomeadamente para a rainha. Além dos compromissos reais, esta tem tido alguns problemas com Harry e Meghan.

Recentemente, a monarca proibiu o neto e a ex-atriz de utilizarem a marca “Sussex Royal” para fazer dinheiro.

O problema surgiu depois de o casal ter decidido afastar-se das funções reais, deixando os cargos de membros seniores para serem financeiramente independentes e viverem no Canadá.

LEIA TAMBÉM: