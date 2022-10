Rainha Letizia sofre de neuroma de Morton

A rainha Letizia de Espanha foi diagnosticada com neuroma de Monto, um tumor benigno., tendo sido aconselhada pelos médicos a deixar os saltos altos.

A mulher do Rei Filipe terá sido diagnosticada no pé esquerdo com o tumor benigno, que causa uma “irritação” e/ou “inchaço” do nervo sensitivo localizado perto das cabeças dos metatarsos, segundo o “El Mundo”.

A imprensa internacional avançou que os profissionais de saúde recomendaram que a rainha de Espanha tirasse do seu guarda-roupa os saltos altos.

Letizia não aceitou os conselhos dos médicos. A rainha sofre ainda de metatarsalgia crónica, que afeta a parte da frente dos pés.