Rainha Isabel II regressa às obrigações reais após a morte de príncipe Filipe

A rainha Isabel II de Inglaterra regressou às obrigações reais, quatro dias depois da morte do seu marido, o príncipe Filipe.

Apesar de ter sido anunciado que a família real cumpriria um luto de duas semanas, a monarca esteve presente, esta terça-feira, 13 de abril, no palácio de Windsor, para a cerimónia de jubilação de William Peel, Lord Chamberlain.

Esta é uma fase particularmente difícil para a rainha Isabel II. O duque de Edimburgo morreu, na passada sexta-feira, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, semanas depois de ter alta hospitalar, na sequência de uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos.

De acordo com a tradição, o Reino Unido, que inclui Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, estão num período nacional de luto que se prolongará até o funeral, que se irá realizar no próximo sábado, 17 de abril.

Os dois estiveram casados durante mais de 73 anos.