Rei da Noruega dá entrada no hospital de Oslo

O rei Harald V da Noruega deu entrada, esta sexta-feira, no Hospital de Oslo. Por agora, é o príncipe Haakon que assume as funções monárquicas.

Depois de ter estado internado numa unidade hospitalar no início do ano, em janeiro, Harald V volta a ser colocado sob cuidados médicos na principal unidade de saúde de Oslo, na Noruega.

Perante este cenário na família real norueguesa, é o príncipe Haakon que assume temporariamente as responsabilidades do rei, tanto no seio familiar como na interação com o Governo.

São do conhecimento público os problemas de saúde do rei. Em 2003, foi operado a um cancro na bexiga. Dois anos volvidos, Harald V foi, novamente, sujeito a uma operação para tratar as válvulas do coração.