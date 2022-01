Revelada carta de Rainha Isabel II após morte da princesa Diana

A carta foi escrita pela rainha Isabel II após a morte da princesa Diana, há mais de 23 anos, como resposta às condolências dadas por uma amiga que lhe era próxima.

Passaram 23 anos desde a morte da “Lady Di”, mas continua a ser um dos acontecimentos mais abordados pela imprensa internacional. Desta vez, o destaque está numa carta obtida pelo jornal Daily Mail, após o falecimento da dona do documento, em 2005.

Na mensagem, a monarca rainha Isabel II lamentou o falecimento da princesa Diana e referiu que foi “uma grande perda para o país”.

“Foi de facto muito triste. É uma grande perda para o país. Mas a reação do público à morte dela e a homenagem em Abbey parece estar a unir as pessoas à volta do mundo de uma forma inspiradora”, pode ler-se na carta, citada pelo site “ABC News”.

A rainha Isabel II ainda falou dos netos, os príncipes Harry e William. “Têm sido muito corajosos e tenho muito orgulho deles”.

Recorde-se que a princesa Diana morreu no dia 31 de agosto de 1997 na sequência de um acidente de viação em Paris, França.

