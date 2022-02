Revelada fotografia privada de rainha Isabel II e príncipe Filipe

A rainha Isabel II quis que fosse revelada uma fotografia privada com o príncipe Filipe, captada durante as férias do casal.

Horas antes do funeral do duque de Edimburgo, que irá realizar-se este sábado, foi partilhada nas redes sociais uma fotografia inédita, na qual o casal surge sorridente, durante um retiro de verão usual nas terras altas da Escócia.

“A rainha deseja partilhar esta fotografia privada tirada com o duque de Edimburgo no topo do Coyles of Muick, na Escócia, em 2003”, pode ler-se na publicação no Instagram da família real britância, na qual é possível ver a fotografia captado por Sofia, a condessa de Wessex e mulher do príncipe Eduardo.

O príncipe Filipe morreu, na passada sexta-feira, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, semanas depois de ter alta hospitalar, na sequência de uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos.