Revelado teaser da entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry: “Em silêncio ou silenciada?”

Foram divulgados excertos da entrevista dos Duques de Sussex a Oprah Winfrey, que promete revelações “chocantes”.

A entrevista que Harry e Meghan concederam a Oprah, que será exibida no próximo domingo, 7 de março, na CBS, tem estado no centro das atenções. Trata-se de uma conversa intimista, na qual, de acordo com a imprensa internacional, a apresentadora terá colocado algumas questões sobre temas sensíveis aos duques de Sussex.

O canal revelou, este domingo, 28 de fevereiro, o teaser da entrevista. “Em silêncio ou silenciada?”, questiona Oprah, num momento em que aparece a sós com Meghan Markle. “Quase em sobrevivência soa a que houve um ponto de rutura”, acrescentou.

“O meu medo era que a história se repetisse”, confessa o príncipe Harry, também ele a sós com Oprah, referindo-se à morte da mãe, a princesa Diana, em 1997, num acidente, quando era perseguida por “paparazzi”.

“Não consigo imaginar como foi passar por isto tudo sozinha há tantos anos”, continuou, referindo-se novamente à mãe. “Foi realmente difícil para nós os dois, mas ao menos tínhamo-nos um ao outro”, completou.

Meghan Markle anunciou que está novamente grávida. O casal tem um filho em comum, Archie, de um ano.