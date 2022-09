Sarah Ferguson doa seis mil euros ao Instituto de Apoio à Criança

A duquesa de York, Sarah Ferguson, voltou este sábado, 3 de agosto, a Portugal para entregar um donativo de seis mil euros ao Instituto de Apoio à Criança.

Promessa cumprida. Depois de, em julho, ter garantido à “Notícias Magazine” – suplemento de domingo do “JN” e do “DN” -, que estaria de volta em setembro a Portugal para fazer um donativo a uma escola, Sarah Ferguson entregou, este sábado, seis mil euros ao Instituto de Apoio à Criança na Feira do Livro, em Lisboa.

“Todos queremos que os nossos filhos cresçam num ótimo lugar. Disse-vos que ia ajudar as crianças a terem mais hipóteses para ler e estou a trabalhar com o Instituto da Criança”, lembrou à N-TV. “É impossível vir a Portugal e não retribuir”.

Dulce Rocha, presidente da instituição, mostrou-se emocionada. “Ficámos encantados com a escolha do instituto, que é uma referência na luta pelos direitos das crianças”, referiu a responsável.

“Temos salas onde as crianças têm livros, brinquedos e até uma carrinha com computadores e livros, que é a ideia da livraria móvel que a duquesa tanto gosta!” rematou Dulce Rocha.

Em julho, Sarah Ferguson visitou Lisboa para promover o novo livro “Onde me Leva o Coração” e visitar a filha, Eugenie, que está em Melides, no Alentejo, onde o marido, Jack Brooksbank, participa na construção de um empreendimento turístico.