Sarah Ferguson, duquesa de York, diagnosticada com cancro de pele

Após ser diagnosticada com cancro na mama, Sarah Ferguson foi também diagnosticada com um melanoma maligno.

Ainda no ano passado, Sarah Ferguson foi diagnosticada com cancro da mama durante um exame de rotina e foi operada no verão. Agora, segundo um porta-voz da duquesa de York, a ex-mulher do príncipe André foi diagnosticada com um melanoma maligno, após a retirada de uma verruga.

“O seu dermatologista solicitou que várias manchas fossem removidas e analisadas ao mesmo tempo em que a duquesa estava a ser submetida a uma cirurgia reconstrutiva após a mastectomia e uma delas foi identificada como cancerosa”, refere o comunicado, citado pelo jornal britânico “The Guardian”.

O porta-voz refere ainda que, mesmo com o diagnóstico, Sarah Ferguson está de bom humor. “Ela acredita que a sua experiência sublinha a importância de verificar o tamanho, forma, cor e textura e o surgimento de novas manchas que podem ser um sinal de melanoma”, diz ainda.