Sarah Ferguson, duquesa de York, operada a cancro da mama

Sarah Ferguson foi diagnosticada com cancro da mama durante um exame de rotina. Após a operação, já se encontra a recuperar em casa.

Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, foi diagnosticada com um cancro da mama, após realizar um exame de rotina.

“Ela foi avisada de que precisaria de se submeter a uma operação, que correu bem”, referiu o assessor da duquesa de York, confirmando que Sarah já se encontra a recuperar em casa.

A cirurgia decorreu numa clínica privada no centro de Londres, o hospital King Edward VII, conhecido por já ter tratado vários membros da aristocracia britânica, nomeadamente a rainha Isabel II.

A BBC avançou que a ex-mulher do príncipe André, de 63 anos, deverá falar do sucedido no podcast “Tea Talk”.

O representante de Sarah Ferguson deixou uma mensagem de “imensa gratidão a toda a equipa médica que a apoiou nestes últimos dias”.

Recorde-se que, momentos antes da morte da monarca Isabel II, antiga sogra de Sarah, a duquesa de York prometeu que iria cuidar do filho, príncipe André, com quem manteve um matrimónio por dez anos. Sarah e André são pais de duas filhas: a princesa Beatrice, de 34 anos, e a princesa Eugenie, de 33.