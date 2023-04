Sarah Ferguson revela promessa que fez à rainha Isabel II nos últimos dias de vida da monarca

Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, revelou a promessa que fez a Isabel II nos últimos dias de vida da monarca.

Isabel II faleceu no dia 8 de setembro de 2022 e deixou um legado de 70 anos de reinado. Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, sempre manteve uma boa relação com a monarca: “Sua majestade foi uma líder de Estado incrível, uma sogra incrível e uma amiga incrível”, disse em entrevista ao “Loose Women”, do ITV, mencionada pelo “Mirror”.

“Para mim, poder ligar-lhe foi a maior honra da minha vida. Costumava beliscar-me quando estava com ela a pedir conselhos. A porta dela esteve sempre aberta para mim e víamo-nos muitas vezes nos últimos dias, o que serei sempre grata. Tenho mais saudades do que consigo explicar”, afirmou ainda.

Nos últimos dias de vida de Isabel II, Sarah manteve o contacto com a ex-sogra e fez-lhe uma promessa: “Disse-lhe antes de morrer que estaria lá para ele [o príncipe André]. Vou ajudá-lo na sua jornada”.

Sarah e André vivem, atualmente, juntos e, ainda na mesma entrevista, Fergie revelou como tem sido o processo: “Estamos divorciados há mais tempo do que o que estivemos casados e eu acredito nos três Cês […] Comunicação, compromisso e compaixão. E é isto que tenho com ele”.

“Damo-nos bem porque no pior momento da minha vida ele esteve sempre presente para mim. E no pior momento da sua vida, estarei lá para ele. E a rainha de Inglaterra estava lá para ele”, explicou.

André afastou-se dos holofotes e deixou os serviços como membro sénior da casa real britânica em 2020, após as acusações de abuso sexual de um menor nos Estados Unidos. Embora a mãe sempre tivesse estado presente na vida do filho preferido, o rei Carlos III tem sido intransigente. Recentemente, proibiu o irmão de dormir no Palácio de Buckingham.