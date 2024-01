Sarah Ferguson sobre melanoma maligno: “Outro diagnóstico de cancro foi um choque”

Após lutar contra um cancro na mama, Sarah Ferguson foi diagnosticada com cancro de pele e afirma ter sido um choque.

Soube-se, esta segunda-feira, 22 de janeiro, que Sarah Ferguson foi diagnosticada com um melanoma maligno, após lutar contra um cancro na mama. Nas redes sociais, a duquesa de York abordou o assunto pela primeira vez.

“Tenho tirado algum tempo para mim, pois fui diagnosticado com melanoma maligno, uma forma de cancro de pele, o meu segundo diagnóstico de cancro dentro de um ano, após ter sido diagnosticada com cancro da mama este verão e ter sido submetida a uma mastectomia e cirurgia reconstrutiva”, começou por escrever.

“Foi graças à grande vigilância do meu dermatologista que o melanoma foi detetado quando foi”, continuou, acrescentando que outro diagnóstico de cancro “foi um choque”, mas que mesmo assim, encontra-se “bem disposta”.

“Estou extremamente grata às equipas médicas que me apoiaram nestas duas experiências com o cancro. Estou a descansar com a família em casa agora, sentindo-me abençoada por ter o seu amor e apoio”, concluiu.