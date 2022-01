Série de Harry e Meghan na Netflix será sobre os “Invictus Games”

A série de Harry e Meghan, que está prestes a estrear na Netflix, será sobre os “Invictus Games” e as histórias dos bastidores dos atletas e da organização.

Os duques de Sussex estão a produzir a primeira série para o canal de streaming. “Heart Of Invictus” será sobre os Jogos Invictus, criados pelo príncipe britânico, em 2017, e irá seguir um grupo de desportistas internacionais com o objetivo de contar detalhes sobre a formação e o processo de organização do evento, adiado até 2022 devido à pandemia de covid-19, segundo a “Variety”.

“Esta série vai dar às comunidades de todo o mundo uma janela para as histórias comoventes e edificantes destes atletas no seu caminho para os Países Baixos no próximo ano”, afirmou o príncipe Harry à revista.

“Como primeira série da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a Invictus Games Foundation, não podia estar mais entusiasmado com a viagem que se avizinha ou mais orgulhoso da comunidade Invictus”, acrescentou.

A série está a ser produzida pela Archewell Production, a fundação sem fins lucrativos que os duques de Sussex criaram depois de terem abandonado os cargos de membros seniores da família real britânica, em março de 2020.

Ainda não há data de estreia para o novo projeto de Harry e Meghan.