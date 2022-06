Tudo sobre o Jubileu de Platina que assinala os 70 anos de reinado da Rainha Isabel II

A Rainha Isabel II comemora 70 anos de reinado, data assinalada com o Jubileu de Platina que se comemora entre esta quinta-feira, 2 de junho, e domingo, 5 de junho.

Com vários eventos e atividades preparadas para os próximos dias, as comemorações do aniversário começaram nas redes sociais, pois a Casa Real inglesa publicou um novo retrato e algumas memórias da rainha.

“(…) Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi alcançado nos últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo (…)”, pode-se ler na legenda.

“Uma vida de serviço”, é assim que se intitula o vídeo partilhado pela Casa Real no Instagram e que reúne alguns dos momentos mais marcantes da monarca.

Contudo, os festejos também se realizam na rua e, para os iniciar, 1500 militares, 400 músicos e 200 cavalos desfilam entre o Palácio de Buckingham e a praça da Horse Guards Parade, para o típico”Trooping the Colour”, ou “Desfile do Estandarte”, esta quinta-feira.

Para encerrar este desfile estão preparados 70 aviões da Força Aérea para sobrevoar o Palácio Buckingham por seis minutos. Este espetáculo irá coincidir com a altura em que os principais membros da família real aparecerão na varanda.

Também uma salva de 124 tiros está prevista para o meio-dia desta quinta-feira. Salvas de canhões serão disparadas em Londres e em todo o Reino Unido, bem como a partir dos navios da Marinha Real.

No que à iluminação diz respeito mais de 2800 sinalizadores serão acesos na noite de quinta-feira em todo o Reino Unido e nas ilhas do Canal da Mancha, Man e nos territórios ultramarinos.

Em Londres, as pontes sobre o rio Tamisa também serão iluminadas bem como a Torre BT da capital. Várias catedrais britânicas brilharão ainda em homenagem à monarca.

Para sexta-feira, 3 de junho, está prevista uma missa de graças na Catedral de St. Paul, em Londres, onde um sino de 16,5 toneladas será tocado.

Já sábado, 4 de junho, quase 22 mil pessoas estão convidadas para um espetáculo em frente ao Palácio Buckingham, organizado pela emissora pública de rádio e televisão BBC.

São ainda esperados nomes como Adam Lambert, Diana Ross, Alicia Keys, Nile Rodgers e Andrea Bocelli para o evento.

Já no domingo, 5 de junho, está previsto outro desfile em homenagem a Isabel II e à diversidade do povo britânico. Ao todo é esperada a participação de dez mil artistas e voluntários.

Também estão preparados cerca de 200 mil eventos locais como exibições, festas de rua e dezenas de milhares de refeições festivas ao ar livre.

Já o príncipe Carlos e Camilla devem comparecer no estádio de críquete The Oval, no sul de Londres. Outro propósito destes eventos é a tentativa de bater o recorde mundial de mesa mais longa em um dos almoços na cidade de Windsor.

Meghan Markle e Harry e os filhos, Arcie e Lilibet, também viajaram para o Reino Unido para acompanhar o Jubileu de Platina da Rainha Isabel II.