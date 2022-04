Zara Tindall, neta da rainha Isabel II, foi mãe pela terceira vez… no chão da casa de banho

O terceiro filho em comum de Zara Tindall com Mike Tindall já nasceu. Este é o décimo bisneto da rainha Isabel II de Inglaterra. O parto aconteceu na casa de banho.

A família real britânica aumentou. A neta da rainha Isabel II e filha da princesa Ana deu à luz Lucas Philip Tindall, este domingo, 21 de março, na casa onde o casal reside, em Gatcombe Park.

“Zara e Mike Tindall estão felizes por anunciar o nascimento do seu terceiro filho, Lucas Philip Tindall”, informou um porta-voz do casal.

Mike Tindall contou também, numa entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Rugby”, que o filho nasceu no chão da casa de banho e que, apesar dos imprevistos, a mãe teve o auxílio de uma parteira e o parto decorreu sem complicações.

Além de Lucas Philip Tindall, o casal tem ainda em comum os filhos Mia, de sete anos, e Lena, de dois.

De recordar que gravidez foi revelada por Mike Tindall, que anunciou a novidade também através do podcast “The Good, The Bad & The Rugby”.