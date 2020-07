Ana Brito e Cunha lembra Pedro Lima de forma emotiva

Ana Brito e Cunha lembrou, de forma emotiva, o ator Pedro Lima, que morreu aos 49 anos na praia do Abano, no Guincho. “Tantas saudades, tão difícil aceitar”, afirmou.

A atriz fez questão de recordar o intérprete depois de ter passado quase um mês da sua morte. No perfil de Instagram, a artista falou sobre a festa de aniversário em que dançaram todos juntos.

“Tantas saudades, tão difícil aceitar. Este foi um 12 de agosto, o dia dos anos da Sandrinha. Dançámos todos juntos, rimos todos juntos, cantámos muito e como sempre foi uma festa inesquecível e tu estavas imparável na realidade estava o grupo todo”, contou.

Pedro Lima deixou a companheira, Anna Westerlund, e os filhos, Emma, de 15, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três, frutos do casamento com a ceramista. Por sua vez, João Francisco, de 21 anos, é fruto de uma relação anterior do ator com Patrícia Piloto.

Aquando da sua morte, o ator estava a gravar a nova novela da TVI “Amar Demais”. Com o lugar vago, Ricardo Carriço, que manteve uma amizade de longa data com o intérprete, assumiu o papel.

