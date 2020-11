Britney Spears recusa-se a atuar enquanto o pai controlar a carreira

A cantora norte-americana está a recusar-se a atuar enquanto o próprio pai for o responsável pela sua tutela.

Depois de 12 anos sem controlo sobre a própria carreira, Britney Spears, de 38 anos, garante que não regressa aos palcos enquanto o pai, Jamie Spears, for o seu tutor legal, revelou o advogado da artista, Samuel D. Ingham III.

“Ela não irá atuar novamente se o pai estiver à frente da sua carreira”, garantiu.

Segundo a agência noticiosa Associated Press, o advogado afirmou, durante uma audiência no tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, sobre o caso tutelar de Britney Spears, que a cantora “tem medo do pai”.

Recorde-se Jamie Spears é o responsável legal de Britney Spears desde 2008, quando a artista foi internada duas vezes numa instituição de saúde mental.