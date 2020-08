Bruno Cabrerizo partilha fotografia da infância

O ator brasileiro recordou a infância nas redes sociais com uma fotografia inédita de quando era criança.

Atualmente com 41 anos, Bruno Cabrerizo partilhou na conta de Instagram uma fotografia antiga, na qual destacou o corte de cabelo.

“Quando a minha mãe achava legal me deixar com esse cabelo! Valeu mãe, maneirão! Olha que é pecado rir de criança. Vai arder nas chamas do inferno”, escreveu o intérprete na legenda da publicação.

Recorde-se que Bruno Cabrerizo deu-se a conhecer ao público português ao integrar o elenco das novelas “A Única Mulher” (2015) e “Ouro Verde” (2017), ambas transmitidas pela TVI. E ainda por ter namorado com a atriz Kelly Bailey, hoje companheira do ator Lourenço Ortigão.

