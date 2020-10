Carolina Deslandes dá início a conjunto de rubricas no Instagram

View this post on Instagram

Hoje começam as minhas rubricas aqui no instagram e começam com o “Quem conta um conto, acrescenta um ponto”. Escrevi uma história, e vou-vos dar 3 continuações possíveis dessa história. A continuação mais pedida vai ser aquela em que vou pegar para continuar a escrever. Vou explicar cada uma destas rubricas nos meus stories para que vocês possam entender e participar em tudo. ❤️ estou numa pilha de nervos confesso. Email para onde podem enviar as coisas carolinadeslandes.set@gmail.com